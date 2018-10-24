Путин потребовал от госкомпаний вложиться в нацпроекты

Государственные компании обязательно должны участвовать в национальных проектах и вкладываться в их выполнение, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает в среду, 24 октября, ТАСС.

«Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге. В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, Газпрома, Ростеха, Ростелекома, Роснефти, Росатома и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва», — подчеркнул глава государства.

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Говоря о частных компаниях и инвесторах, Путин отметил, что им необходимо предложить «действительно перспективные, выгодные проекты», чтобы заполучить в партнеры.

Президент добавил, что сейчас частный бизнес может участвовать в общенациональных программах по трем портфелям: во-первых, это проекты, предложенные предпринимателям федеральными структурами; во-вторых, проекты, предложенные самими предпринимателями, и в-третьих, идеи бизнеса, не требующие поддержи в рамках нацпроектов.

Ранее Путин рассказал, что национальные проекты нужны для достижения прорыва. «Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны», — пояснил он, напомнив о майском указе 2018 года, в котором поручил кабмину уделить госпрограммам приоритетное внимание.

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