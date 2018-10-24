Путин назвал способ достижения прорыва

Президент России Владимир Путин призвал членов правительства активно работать над выполнением национальных проектов. По его словам, это необходимое условие для прогресса и развития. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, передает в среду, 24 октября, ТАСС.

«Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать, как обычно, а должны осознать, перед решением каких задач мы стоим», — заявил он.

Глава государства отметил, что от результатов будет зависеть благополучие людей и будущее страны.

«Мы обязаны осуществить намеченные планы. Я хочу, чтобы все это хорошо понимали и были готовы к сложной, напряженной работе», — заключил Путин.

В мае 2018-го президент поручил кабмину к 1 октября разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям. Он потребовал в приоритетном порядке направлять средства на их финансирование при формировании федерального бюджета.

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