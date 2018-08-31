Нацпроект за полтора триллиона подорожал в четыре раза

Стоимость национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина, выросла с 1,55 триллиона рублей в четыре раза — до 6,4 триллиона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на последнюю редакцию проекта.

Отмечается, что цена значительно увеличилась после включения в проект пункта под названием «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ). Новое направление предполагает обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий в целях снижения образования отходов и выбросов промышленности.

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Так, внедрение НДТ оценивается в 4,827 триллиона рублей, причем финансироваться оно будет в основном из внебюджетных источников, на долю федерального бюджета придется лишь 27,4 миллиарда рублей.

Ранее компании, у которых помощник президента Андрей Белоусов предлагал изымать сверхдоходы на исполнение майского указа главы государства, согласились добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах.

Среди приоритетных инвестнаправлений Белоусов назвал инфраструктуру, экологию, цифровизацию, создание, внедрение и распространение «критических технологий, которые находятся на переднем рубеже мирового развития».

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