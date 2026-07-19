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12:57, 19 июля 2026Силовые структуры

Физика из института «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене

Ученого-физика из ЦНИИМАШ Максима К. арестовали по делу о госизмене
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Ученого-физика из института «Роскосмоса» Максима К. арестовали по делу о госизмене. Подробности публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, 35-летнего россиянина задержали 24 июня, однако информация об аресте появилась только сегодня. При этом подробности материалов дела не раскрываются, поскольку они имеют гриф «секретно».

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Известно, что физик работал во входящим в состав «Роскосмоса» московском Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМАШ). Арестованный является автором нескольких научных работ по аэродинамике.

Помимо научной деятельности, мужчина занимался бизнесом. Также сообщается, что до начала СВО ученый регулярно посещал Украину и Молдавию. В 2016 году он получил квартиру по программе «Социальная ипотека» как молодой специалист.

В июне жителя Подмосковья задержали за акции устрашения российских военных по заданию Украины. Мужчину завербовали под легендой работы в коллекторском агентстве.

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