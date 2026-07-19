В Раде раскрыли причины увольнения «главного по Европе» на Украине

Железняк раскрыл причины увольнения вице-премьера по вопросам евроинтеграции Качки

На Украине вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку уволили из-за необходимости соблюдать требования западных партнеров. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Все источники говорят, что его уволили за то, что он иногда проявлял неосторожность, говоря президенту и его окружению, что бросать партнеров со всеми обещаниями — очень плохо. Ну и, конечно, что-то по борьбе с коррупцией нужно выполнять», — написал парламентарий.

По его словам, после увольнения Качки в Киеве высказались об отсутствии старых договоренностей и обязательств.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.