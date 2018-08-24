Помощник Путина убедил бизнес делиться

Помощник президента России Андрей Белоусов, ранее предлагавший изымать сверхдоходы некоторых компаний на исполнение майского указа главы государства, достиг договоренности с их руководителями, передает «Интерфакс».

Белоусов заявил, что бизнес согласился добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах.

«Разговор был позитивный, очень приятно удивило, что компании активно готовы включаться в работу по общественной повестке в ближайшие шесть лет. Речь идет о тех направлениях, которые напрямую влияют на деятельность самих компаний — это инфраструктура, экология, цифровизация, создание, внедрение, распространение критических технологий, которые находятся на переднем рубеже мирового развития», — отметил помощник президента после встречи с главами компаний в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Участвовавший во встрече первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов добавил, что правительство не будет повышать налоговую нагрузку на компании из «списка Белоусова». Вместо этого им будут «подсказывать» направления, в которые следует инвестировать: «Мы договорились о том, что мы вместе с предприятиями, коллегами из бизнеса выработаем меры по поддержке тех инвестиционных проектов, которые будут интересны и государству, и бизнесу без всякого давления на бизнес».

В начале августа Белоусов предложил ежегодно изымать более 500 миллиардов рублей сверхдоходов у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний и направлять их на исполнение майского указа президента Владимира Путина.

Позднее предложение раскритиковали руководители попавших в список предприятий, а также некоторые министры, включая Силуанова.

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