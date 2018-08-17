Правительство отказалось раскошеливать российские компании

Правительство не будет вводить дополнительных налогов для экспортеров, получивших сверхдоходы от ослабления рубля. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует РИА Новости.

«Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли», — сказал Силуанов.

По его словам, донастройка налоговой системы, о которой ранее говорили власти, уже произведена в полном объеме, и введения дополнительной нагрузки на компании не планируется.

В начале августа помощник президента Андрей Белоусов выступил с предложением изъять более 500 миллиардов рублей у металлургических, химических и нефтехимических компаний, выигравших в результате обесценения рубля. Полученные средства он предложил направить на выполнение майского указа президента Владимира Путина.

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