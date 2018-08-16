Раскрыты подробности дальнейшей судьбы плана помощника Путина

Четыре министерства — Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минприроды — обязали подготовить общую позицию по изъятию сверхдоходов у горно-металлургических и химических компаний к 17 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным собеседников агентства, ведомства должны произвести все расчеты и представить свои обоснования уже к вечеру 16 августа, а на следующий день они должны будут сформировать «общее видение вопроса».

Пойдет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний через налоги по схеме помощника президента Андрея Белоусова или будут обсуждаться другие механизмы, не уточняется.

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9 августа Белоусов выступил с инициативой ежегодного изъятия в виде налогов 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний, которые могут пойти на реализацию майского указа Владимира Путина. В его список попали 14 предприятий.

После этого состояние крупнейших акционеров упомянутых Белоусовым компаний снизилось более чем на три миллиарда долларов за день из-за падения котировок. Больше всех пострадал владелец группы НЛМК Владимир Лисин — он потерял 832 миллиона долларов (четыре процента от всего состояния).

Инициативу помощника президента уже раскритиковали глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава Союза золотодобытчиков России Сергея Кашуба. Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что изъятие доходов у бизнеса не входит в планы правительства.

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