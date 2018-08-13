Путину пожаловались на помощника Путина

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин пожаловался президенту России Владимиру Путину на его помощника по экономическим вопросам Андрея Белоусова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо в адрес главы государства.

Поводом для жалобы стало предложение Белоусова изъять у российских металлургических и химических предприятий сверхприбыль. Сам Шохин считает, что инициатива кремлевского чиновника нанесет удар по российскому фондовому рынку в размере трех триллионов рублей.

«Изменение фискальной нагрузки негативно отразится на финансовых рынках. "Разовое" снижение капитализации российского фондового рынка, учитывая текущие уровни оценки российских компаний, может составить до трех триллионов рублей. Акции металлургических и химических компаний уже снизились на фоне предложения изъять их сверхдоходы», — говорится в письме Шохина Путину.

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Глава РСПП просит Путина отказаться от этой идеи, так как предложение Белоусова, по его мнению, может привести к негативным последствиям для работающих предприятий. В качестве аргумента он также привел негативный внешний фон, напомнив про новые санкции. Шохин настаивает, что в подобный период компании следует, наоборот, поддержать, чтобы они смогли увеличить инвестиции в развитие и благодаря этому заняли лидирующие позиции на мировом рынке.

Помимо этого, Шохин напомнил об обещании со стороны правительства, которое заверяло, что повышение НДС с 18 до 20 процентов в 2019-2024 годах будет единственным изменением налоговой системы, которое затронет бизнес.

Слова Белоусова уже обошлись российским олигархам-владельцам металлургических и химических компаний в три миллиарда долларов. Так, больше всех пострадал владелец группы НЛМК Владимир Лисин — он потерял 832 миллиона долларов, или четыре процента от всего состояния.

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