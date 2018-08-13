Подсчитаны потери российских олигархов из-за слов помощника Путина

Российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов за один день после того, как помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 российских компаний сверхдоходы на 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, больше всех пострадал владелец группы НЛМК Владимир Лисин — он потерял 832 миллиона долларов, что составляет 4 процента от всего его состояния. Следом идут владелец ММК Виктор Рашников (446 миллионов долларов), владелец «Северстали» Алексей Мордашов (444 миллиона долларов), владелец Evraz Роман Абрамович (381 миллион долларов). Замыкает пятерку владелец «Норникеля» Владимир Потанин — 290 миллионов долларов.

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Ранее стало известно, что Белоусов выступил с предложением изъять около 500 миллиардов рублей сверхприбылей у металлургических и нефтехимических компаний, которые могут пойти на реализацию майского указа президента. Свою инициативу помощник президента объяснил желанием добиться более равномерного распределения налоговой нагрузки.

В перечень компаний, у которых можно было бы изъять сверхдоходы, Белоусов включил, в частности, «Норникель», «Алросу», «Сибур», Evraz, «Северсталь», «Полюс», «Мечел» и НЛМК. На фоне этих новостей акции указанных предприятий упали в цене.

В Кремле пояснили, что президент Владимир Путин пока не давал согласия на изъятие средств, а одобрил лишь проработку этого вопроса в правительстве на экспертном уровне.

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