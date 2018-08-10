Кремль разъяснил ситуацию со сверхдоходами металлургов

Президент Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с представителями бизнеса по поводу ситуации в металлургической отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 10 августа.

«Президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве, еще раз хочу это акцентировать», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что по данному вопросу существуют разные экспертные точки зрения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 миллиардов сверхдоходов. Письмо с соответствующей инициативой было направлено Путину. По данным РБК, президент одобрил предложение.

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