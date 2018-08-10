Помощник Путина ответил крупному бизнесу словами «делиться надо»

Помощник президента России Андрей Белоусов, предложивший изъять более 500 миллиардов рублей сверхдоходов у некоторых металлургических, химических и нефтехимических компаний, отреагировал на рассказанный владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным анекдот. Чиновника цитирует принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Лисин рассказал журналистам анекдот, в котором заяц, открывший убыточный обменник, хвастался большим оборотом, невзирая на нерентабельность. «Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: "Делиться надо"», — заметил Белоусов.

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Свою инициативу помощник президента объяснил желанием добиться более равномерного распределения налоговой нагрузки. По его словам, пока лишь требуется создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть сверхдоходов, которые получены от ослабления рубля. Непосредственно изымать средства, подчеркивает чиновник, пока не планируется — финансирование выполнения нового майского указа (на него требуется около восьми триллионов рублей) будет обеспечено из других источников, хотя до этого сообщалось, что деньги собираются как раз на поставленные главой государства стратегические задачи.

В перечень компаний, у которых можно было бы изъять сверхдоходы, Белоусов включил, в частности, «Норникель», «Алросу», «Сибур», Evraz, «Северсталь», «Полюс», «Мечел» и НЛМК. На фоне этих новостей акции указанных предприятий упали в цене. Вместе с тем, по данным источников ТАСС, на совещании в Минпромторге обсуждалось возможное расширение списка.

В Кремле пояснили, что президент Владимир Путин пока не давал согласия на изъятие средств, а одобрил лишь проработку этого вопроса в правительстве на экспертном уровне.

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