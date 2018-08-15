Подсчитаны потери бюджета от щедрости металлургов

Ежегодное изъятие сверхдоходов у золотодобывающих компаний может обернуться потерями федерального бюджета в 79 миллиардов рублей. Об этом говорится в письме главы Союза золотодобытчиков России Сергея Кашубы в Минпромторг, выдержки из которого приводит «Коммерсантъ».

В послании указывается, что повышение налоговой нагрузки на компании отрасли, о которой заявил помощник президента Андрей Белоусов, чревато срывом инвестиционных программ, падением уровня добычи, прибыли, а значит, и уплаченных в бюджет налогов.

Особенно остро эффект проявится после 2025 года, указывает Кашуба. По его словам, золотодобытчики, в отличие от других экспортеров, не получили выгоды от девальвации рубля, начавшейся после 2013 года. Ее компенсировали конъюнктура международных рынков и рост затрат на 39 процентов.

Ущерб для бюджета усилится на фоне внешних санкций, говорится в обращении. Недостача налогов составит 21 миллиард рублей в год. Но еще 58 миллиардов добавятся за счет того, что ЦБ сможет закупать меньше золота для своих резервов. Между тем, металл может стать необходимым для внешнеторговых расчетов в условиях валютных ограничений.

9 августа помощник президента Андрей Белоусов выступил с инициативой ежегодного изъятия в виде налогов 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний. В списке из 14 предприятий одно золотодобывающее — «Полюс». Глава государства предварительно одобрил предложение.

На этом фоне состояние крупнейших акционеров указанных компаний снизилось более чем на три миллиарда долларов за день из-за падения котировок.

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