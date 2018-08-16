Идею помощника Путина не поддержал никто

Российские министерства финансового блока не поддержали идею помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических, химических и нефтехимических компаний в бюджет, пишет РБК.

По данным издания, против введения повышенной налоговой нагрузки высказались Минэкономразвития и Минпромторг, а также Минприроды. По подсчетам Минпромторга, изъятие дополнительных денег приведет к снижению доходов и, следовательно, налогов с них, а также ВВП в целом.

Кроме того, под угрозой окажется новый майский указ президента Владимира Путина. В частности, его положения, касающиеся повышения производительности труда и увеличения несырьевого неэнергетического экспорта. Неясной пока остается позиция Минфина и Минэнерго.

Похожую точку зрения ранее высказало международное рейтинговое агентство Fitch. По его мнению, повышение налогов снизит еще и дивидендные выплаты, в том числе и в адрес государства как акционера некоторых компаний. К тому же возрастет налоговая нагрузка на компании, а инвестиционные программы окажутся под угрозой.

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«Налоговая инициатива в отношении металлургических и химических компаний, которая, по сообщениям, рассматривается правительством России, скорее всего, окажет давление на прибыльность и сократит имеющиеся денежные потоки», — отметило Fitch.

Ранее свой отрицательный отзыв на предложение Белоусова правительству направил президент Союза золотодобытчиков России Сергей Кашуба.

В начале августа помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать в бюджет сверхдоходы компаний металлургической, химической и нефтехимической отраслей в размере 500 миллиардов долларов в год. Это, по его мнению, должно помочь в выполнении майского указа главы государства.

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