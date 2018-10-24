Сечин опроверг разрыв отношений с ENI

Сотрудничество «Роснефти» и ENI идет по графику, итальянская компания не выходила из совместных проектов. Об этом заявил глава российской нефтяной компании Игорь Сечин, передает «Интерфакс».

«Слухами не надо пользоваться. Если есть правительственная справка — покажите мне ее, чтобы я убедился, что она реальный документ, а не какая-то подтасовка. Потому что наше сотрудничество с ENI идет по графику. Ни из каких проектов они не выходили, и работа продолжается, и будет продолжаться в соответствии с нашими договоренностями», — сказал он. «На Черном море в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка, и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий. Вот и все. Это не означает выход», — заявил Сечин.

По его словам, сообщения о том, что ENI вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря поданы некорректно. «Неправда, очевидная неправда», — подчеркнул глава «Роснефти».

Ранее сегодня, 24 октября, в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте журналистам прозвучала информация о том, что ENI вышла из проекта с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря.

В июне 2013 года компании договорились о разработке месторождений на шельфе Черного (Западно-Черноморская площадь) и Баренцева морей (участки Федынский и Центрально-Баренцевский).