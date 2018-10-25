За последние три года «Роснефть» направила на инновации 210 миллиардов рублей

За последние три года «Роснефть» направила на финансирование инновационной деятельности 210 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах к конференции «Технологии разведки и добычи ПАО «НК Роснефть» 2018».

В документе отмечается, что финансирование программы инновационного развития в 2017 году было увеличено на 11 процентов, до 49,2 миллиарда рублей. Инвестиции в НИОКР (разработка и внедрение новых технологий) выросли на 28 процентов, составив 29,9 миллиарда рублей. Результатом стал целый ряд изобретений и научных открытий, а общее количество полученных патентов с 2016 года выросло на 30 процентов, до 604 штук. По итогам внедрения инноваций

за два последних года был получен экономический эффект в размере более 30 миллиардов рублей.

С начала 2018 года компания инициировала уже более 20 инновационных проектов в рамках стратегии «Роснефть-2022». На внедрение и тиражирование ранее успешно испытанных эффективных технологий с начала года направлено 700 миллионов рублей. Ожидается, что по итогам года число патентов превысит 640. Прогнозное финансирование инновационной деятельности компании на период до 2021 года составляет более 380 миллиардов рублей.

В документе также отмечаются основные направления инноваций, которые финансирует компания. К ним относятся: технологии с применением химреагентов при добыче, цифровые решения при добыче нефти, цифровизация при строительстве скважин, технологии бурения многозабойных горизонтальных скважин, бурения с использованием раствора на углеводородной основе, применение технологии строительства скважин с комбинированной двухколонной конструкцией, а также ряд инноваций в сфере добычи и переработки углеводородов.

Теоретическую базу реализации стратегии компании обеспечивают 27 научно-исследовательских и проектных институтов, в которых работают более 11 тысяч научных специалистов, в том числе 583 кандидата наук и 45 докторов наук. На счету научно-проектного комплекса «Роснефти» — целый ряд изобретений, инновационных разработок и научных открытий, имеющих прорывное значение не только для компании, но и для всей нефтяной отрасли в целом.

