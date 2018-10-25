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Участники форума в Вероне поддержали позицию главы «Роснефти»

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Игорь Сечин

На XI Евразийском экономическом форуме в Вероне выступил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, который акцентировал внимание на том, что ресурсная база и проекты компании в настоящее время по таким показателям, как прямые операционные и капитальные затраты, является одной из лучших в мире и значительно превосходит показатели нефтяной отрасли США. Глава компании подчеркнул, что в перспективе 10-15 лет на мировом рынке лидировать будут три нынешних крупнейших игрока — Саудовская Аравия, Россия и США — страны с очень разной организацией отрасли, разной ресурсной базой и разными драйверами роста. Несмотря на рыночную волатильность и ограничения, в том числе санкционного характера, «Роснефть» остается локомотивом развития партнерских пан-евразийских отношений и на практике реализует видение «экономики доверия».

Позиция главы «Роснефти» Игоря Сечина была поддержана другими участниками дискуссии. Так, по мнению экс-главы кабинета министров Италии Романо Проди, в результате санкционной политики США европейские страны могут оказаться главными потерпевшими. Текущая динамика европейского товарооборота уже сегодня свидетельствует о том, что Европа движется к самоизоляции, отметил Проди. При этом, если другие участники рынка в той или иной степени могут компенсировать издержки от введения санкций: Россия за счет разворота на Восток, а Соединенные Штаты за счёт протекционизма, — то у Европы такой возможности, по сути, нет.

«Возрастающая волатильность рынка — это объективная реальность, и будет все больше, я не буду говорить "спекуляций", но всё больше неопределенностей. Вот эта возрастающая волатильность негативно отражается на компаниях. И, как здесь уже отмечалось, существуют определенные ограничения в плане потоков сырой нефти. Они обусловлены теми механизмами, которые нарушают равновесие на рынке, и может возникнуть цепная реакция, когда будут вводиться новые ограничения и будут приниматься контрмеры», — считает главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг.

Глава BP Роберт Дадли в свою очередь подчеркнул, что состояние рынков нефти в условиях санкций создает риски для мировой экономики. По его словам, к 2040 году спрос на энергоносители будет значительно выше, чем сейчас. «Это сопоставимо с тем, как если бы новая Европа или новый Китай вдруг вышли бы на рынок. Поэтому энергетическая отрасль остро нуждается в инвестициях, чтобы иметь возможность обеспечить этот растущий спрос», — сказал Роберт Дадли. Однако в текущих условиях возрастающей неопределенности эксперты предрекают скорее сокращение добычи. «Мы не знаем, как американские санкции повлияют ситуацию с иранской нефтью, но по имеющимся данным будет иметь место снижение на 1 миллион каждый день», — заявил глава BP. Это, по его мнению, создает риски для мировой экономики, поэтому вопрос санкций, уверен он, требует скорейшего решения.

Это мнение разделяет и председатель совета директоров банка «Интеза» профессор Антонио Фаллико. Он подытожил дискуссию, заявив, что обратится к правительству и народу Италии с призывом не поддерживать механическое продление санкций в декабре этого года.

XI Евразийский экономический форум 25 октября начал свою работу в итальянской Вероне. Основная тема встречи в нынешнем году — развитие и укрепление экономического доверия и дипломатии бизнеса от Атлантики до Тихого океана. В деловой программе мероприятия — дискуссии на ключевые темы развития экономического сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским эконмическим союзом (ЕАЭС).

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