Рост цен на бензин приведет к снижению качества жизни

Рост цен на бензин в стране приведет к понижению потребления нефтепродуктов и может привести к снижению качества жизни населения и снижения количества малых и средних предприятий, — такое мнение высказал член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев в ходе круглого стала в ТАСС. «Бессмысленно сейчас договариваться (правительству с нефтянниками — прим. «Ленты.ру»). Переговоры, которые ведутся, выглядят нелепо и непрофессионально. Не могу понять, зачем и почему они ведутся», — отметил эксперт.

«Правительство с нового года повышает сразу три налога: НДС — плюс 50 копеек к цене бензина, НДПИ — плюс 1 рубль, акциз — плюс 5,5 рубля к цене. Всего — 7 рублей. И предлагают все скомпенсировать все непонятным обратным акцизом. Эта идея достойна шнобелевской премии», — сказал Танкаев. «Ситуация когда бензин рынок находится в напряжении, мы получим повышение цен на топливо на 7-8 процентов. Как отреагирует население? Понятно как — вспомните последние выборы», — подчеркнул Рустам Танкаев.

По его словам, нефтяные компании не могут работать себе в убыток. «Два рубля с литра бензина на внутреннем рынке они сейчас теряют. На экспорт цена в среднем выше на 7 рублей за литр. Бизнес в таких условиях жить не может», — говорит Танкаев. «Можно исправить ситуацию: совсем отменить акциз на бензин и дизтоливо, бензиновый акциз принесет в бензин 300 миллиардов рублей, дизельный — 150 миллиардов. О чем мы говорим? Это не те деньги за которые стоит бороться», — утверждает он.

«Сейчас доля налога в цене бензина — 71 процент. Будет 75 процентов. Разговоры, что жадные нефтяники тянут на себя что-то — чтобы перевести стрелки. Доля нефтяников в цене бензина — 2 процента, все остальное — прямые затраты и налоги. Главный выгодополучатель от продажи бензина — правительство. Поэтому у нас цены на топливо и не привязаны к мировым ценам на нефть», — говорит Танкаев. «Но я уверен, что правительство будет искать способы, чтобы эту ситуацию решить. Думаю, какие-то демпфирующие механизмы будут найдены, но когда это произойдет? По-хорошему, это надо сейчас делать. По-плохому, решение будет найдено после того, когда возникнет социальный кризис», — уверен он.

Ранее «Роснефть» заявила о том, что направила правительству ряд предложений по стабилизации ситуации на топливном рынке. В их числе — установить требования об обязательных поставках всеми нефтяными компаниями пропорциональной доли нефти и газового конденсата, добываемых в России, для переработки на российских НПЗ и реализации моторных топлив на внутренний рынок с включением соответствующих обязательств в лицензии на пользование недрами. Уровень квоты для обязательной поставки на внутренний рынок «Роснефть» предлагала рассчитать как отношение потребляемых в РФ нефтепродуктов к объему добычи нефтяного сырья и установить на уровне 17,5 процента.