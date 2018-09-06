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Эксперты назвали судостроительный комплекс «Звезда» локомотивом экономики России

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Строящийся на Дальнем Востоке судостроительный кластер «Звезда» станет основой для развития новой отрасли отечественной промышленности — тяжелого судостроения, заявляют эксперты. По их мнению, строительство такого комплекса даст импульс развитию в России гражданского судостроения.

В начале июля консорциум во главе с «Роснефтью» вошел в уставный капитал Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), консолидировав 75 процентов акций. Таким образом, на Дальнем Востоке создается промышленный и судостроительный кластер на базе ДЦСС, ядром которого станет новый судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень. «Звезда» должна стать первой в России верфью крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн металла в год.

«На Дальнем Востоке строится принципиально новый завод, — отмечает заведующий кафедрой кораблестроения Института транспортных систем Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева Валерий Зуев. — С появлением этого завода мы сможем строить самые современные крупнотоннажные морские суда. Суда такого типа имеют большое значение для всей страны. Это принципиально новый подход к судостроению. Приморский край, конечно, заинтересован в создании новых рабочих рук, а в остальном это должно быть всероссийским делом».

Как отмечает член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев, с развитием судоверфи «Звезда» в России фактически создается новая отрасль промышленности — тяжелое судостроение. «Конечно, у нас всегда строили большие суда, в том числе и атомные ледоколы; очень много было судов ледового класса. Но все же большую часть техники, которая эксплуатируется в Арктическом регионе, строили за рубежом. В советское время у нас было создано предприятие "Арктикморнефтегазразведка"; оно было полностью укомплектовано судами, изготовленными за границей. Так что отрасли тяжелого судостроения как таковой у нас в стране прежде не было», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «Звезда» — это не только верфь, это научно-производственный комплекс, который будет заниматься не только строительством судов, но и технологическими разработками, проектной деятельностью.

По словам Рустама Танкаева, залогом успеха новой верфи являются традиции военного судостроения на «Звезде» и опыт лучших корабелов мира — южных корейцев, с которыми «Роснефть» сейчас очень активно сотрудничает. «Как и Южная Корея в свое время, мы создаем свое тяжелое судостроение с нуля. У южнокорейцев главной "фишкой" стали газовозы — танкеры для переводки сжиженного природного газа, и они сейчас номер один на мировом рынке строительства газовозов. У них огромная очередь заказов, и это, надо сказать, очень доходная отрасль промышленности. У нас, конечно, направленность будет несколько другой. Мы будем строить газовозы, но, думаю, в первую очередь "Звезда" сделает ставку на линейку судов и платформ для освоения Арктического региона и Северного морского пути. Безусловно, этот регион — это гигантский рынок сбыта: огромное количество судов предстоит построить. Насколько я знаю, общая программа включает в себя 178 единиц. Так что пока у нас стоит задача заполнить свой рынок необходимым количеством оборудования, а потом уже можно будет думать о мировом рынке», — рассказал эксперт.

Строительство «Звезды», по его мнению, безусловно, оказывает влияние на экономику региона. «Как вы знаете, около верфи растет город: объемы производства огромны, и количество людей, которые будут в нем задействованы, тоже очень велико. Предполагается серьезное развитие инфраструктуры: железнодорожного сообщения и автомобильных дорог. Будет развиваться технологическая и научная база, потому что без этого новые технологии просто не создашь. В итоге изменится отношение к самому региону, который займет лидерские позиции в научно-производственной сфере. А это, безусловно, должно привлечь и молодежь, и деньги, и иностранных специалистов. Таким образом, комплекс "Звезда" является локомотивом для нашей экономики», — резюмировал эксперт.

«Если говорить о Южной Корее, то "Газпром" сейчас заказывает там суда некоторых классов. Ему нужно восемь или девять судов. Это очень большие деньги. Теперь же с развитием "Звезды" появляется возможность строить такие суда в России. Конечно, по срокам строительства российская верфь, тем более вначале, будет отставать от южнокорейских; вполне возможно, что поначалу и по стоимости мы не сможем предложить более выгодные условия. Однако следует понимать, что деньги будут вложены в развитие российской промышленности», — говорит заведующий кафедрой экономики судостроительной промышленности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, д.э.н., профессор Алексей Абрамов.

Сможет ли Россия выйти на международный рынок судостроения после того как будет достроена верфь? «Нам это не так уж важно, ведь у нас у самих огромный рынок. Посмотрите, например, на планы нефтегазовых компаний по освоению Арктического шельфа. Единственный маршрут транспортировки углеводородов, добытых на шельфе, — это Северный морской путь. И сейчас ситуация такова: товары есть, а вывезти их не на чем. Вот почему мы у Кореи закупаем суда; но с развитием "Звезды" у нас появятся уже собственные российские суда, и спрос на них будет только расти. Поэтому строительство дальневосточной судоверфи необходимо вести ускоренными темпами», — отметил Алексей Абрамов.

«Для того чтобы достигнуть уровня Южной Кореи, нам надо очень хорошо потрудиться, потому что на данный момент корейцы в этой сфере номер один в мире. Создание "Звезды", безусловно, будет способствовать развитию региона. Мало того: в ряде стран именно судостроение является "локомотивом экономики". Потому что от этой отрасли зависит развитие смежных отраслей, начиная от добычи полезных ископаемых, производства стали и других металлов и заканчивая компьютерными технологиями. Потому что самое сложное инженерное сооружение в мире — это корабль, причем корабль надводный, а не космический, как ни странно это звучит. Так что строительство "Звезды" скажется как на развитии региона, так и экономики в целом», — рассказал директор Научно-исследовательского центра судостроения Калининградского государственного технического университета Денис Злыгостев.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79 процентов россиян считают развитие российского судостроения актуальным для нашей страны. Большинство сограждан (88 процентов) поддерживают предложение обязать российские компании заказывать строительство судов исключительно на российских верфях. Основным ожидаемым эффектом от принятия такого решения является развитие российской экономики, считает 87 процентов опрошенных. При этом 86 процентов респондентов придерживаются точки зрения, что государству необходимо создать привлекательные условия для размещения заказов на российских верфях.

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