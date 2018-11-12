ВТБ предложил СМИ заключить пари на миллиард

Группа ВТБ предложила масс-медиа, распространяющим сведения о том, что группа якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти», заключить соглашения, суть которых сводится к тому, что если данная информация окажется ложной, то каждое такое СМИ заплатит банку по 1 миллиарду рублей. Об этом сообщила пресс-служба группы ВТБ.

«В последнее время в ряде иностранных и российских СМИ появилась информация о том, что Группа ВТБ якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций "Роснефти". Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так», — подчеркивается в сообщении банка. Пресс-служба банка также утверждает, что группа ВТБ с 2014 года не кредитовала компанию QIA.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на девять источников сообщило, что ВТБ «профинансировал значительную часть транзакции», речь шла о продаже 19,5 процента акций «Роснефти» суверенному фонду Катара и сырьевому трейдеру Glencore. По данным издания, размер российского кредита катарскому суверенному фонду составил около 6 миллиардов долларов.