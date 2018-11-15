На «Звезде» состоялась церемония резки металла для танкера «Афрамакс»

На судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края состоялась торжественная церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте нефтяной компании «Роснефть», владеющей судоверфью.

В церемонии приняли участие главный исполнительный директор «Роснефтb» Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Церемония ознаменовала собой начало серийного производства на ССК «Звезда» современных крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в РФ. Спуск на воду головного танкера запланирован на 2020 год.

В рамках визита на судоверфь, Игорь Сечин и Олег Кожемяко ознакомились также с работой оборудования блока корпусных производств, осмотрели открытый тяжелый достроечный стапель, строительные площадки сухого дока и завода винто-рулевых колонок «Сапфир». Особое внимание глава компании и руководитель региона уделили объектам строительства жилых микрорайонов для работников судостроительного комплекса.

Закладка головного судна на открытом достроечном тяжелом стапеле состоялась 11 сентября 2018 года в ходе визита на ССК «Звезда» президента РФ Владимира Путина.

