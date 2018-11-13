Улюкаев из колонии рассказал о тоске по близким и заброшенной йоге

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за получение взятки в два миллиона долларов, рассказал журналистам о жизни в тверской колонии. Письмо Улюкаева во вторник, 13 ноября, опубликовал портал News.ru.

Отвечая на вопрос о своей прежней работе на госслужбе, Улюкаев отметил, что скучает только по своим родным и близким. В колонии ему положено всего три свидания в год. Улюкаев также написал, что доволен работой в библиотеке колонии.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. (...) Более 300 читателей. Причем читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги. Бывают и довольно интересные обсуждения», — сообщил он.

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Бывший министр рассказал, что регулярно занимается зарядкой на свежем воздухе, чтобы поддерживать физическую форму, но забросил йогу, потому что для этого нет места. В своем письме Улюкаев отказался комментировать нынешнее состояние экономики в стране. «Боюсь, что судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно — я не располагаю необходимой для этого информацией», — написал он.

31 августа сообщалось, что Улюкаев попал в тюремную больницу. Он начал отбывать наказание в тверской ИК-1 в начале июня.

Чиновника осудили в декабре 2017 года. Его признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, Улюкаев требовал от руководства «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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