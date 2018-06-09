Улюкаев будет отбывать наказание вместе с рецидивистами

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области. Об этом в субботу, 9 июня, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, ФСИН не раскрывает информацию о нахождении экс-министра, узнать ее удалось только от других осужденных. Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. В этой колонии есть рецидивисты, но их немного, больше именно тех, кто отбывает наказание впервые.

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Осужденные рассказали Меркачевой, что в колонии с Улюкаевым находятся судимые за изнасилования и убийства. Один из них отбывает там 20-летний срок.

«К нему в отряд Улюкаева точно не определят. Думаю, ему подберут самый "лайтовый" — там, где находятся осужденные на небольшой срок. Сотрудники уделяют ему повышенное внимание. Прямо носятся с ним. Они его уважают. Мне один сотрудник пояснял почему — потому что не плачет, не трясется, не жалуется, хотя привык совсем к другой жизни. Проявляет завидную волю. Улюкаев принял, что все уже свершилось. Решил, видно, что жизнь продолжается», — поделился осужденный в интервью правозащитницы для «МК».

По его словам, в колонии бывший министр пока находится в карантинном отделении. Там он много читает и ведет переписку с братом и женой.

Улюкаева осудили в декабре 2017 года. Его признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, чиновник требовал от «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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