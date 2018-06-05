Силовые структуры
 
Последние новости
Имущество «Газпрома» арестовано из-за Украины
В Израиле собирались убить Нетаньяху
Актриса из «Звездных войн» столкнулась с преследованием фанатов
Глава Роскомнадзора сохранил свой пост
Камера сняла нападение полуголого россиянина на монахинь
«Газелькин» сделал заказ сотрудников-славян более приватным
Француз поплыл через весь Тихий океан
В Москве обокрали голубятню  
В списке богатейших россиян сменился лидер
Россиянин копал огород и нашел скелет бывшего мужа жены
Новости партнеров

Судьба взятки Улюкаеву в два миллиона долларов оказалась неясна

Перейти в «Мою Ленту»

Замоскворецкий суд Москвы 29 июня решит судьбу двух миллионов долларов, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин передал бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву в качестве взятки. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль во вторник, 5 июня.

На заседании будут «решены вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств». Миллионы могут вернуть по принадлежности или обратить в доход государства. В данный момент они признаны вещественным доказательством.

В ходе судебного процесса над Улюкаевым генерал ФСБ Олег Феоктистов, который руководил спецоперацией в отношении министра, заявил, что эти деньги дал для оперативного эксперимента некий спонсор, чью фамилию свидетель не стал раскрывать.

Доллары были помечены спецраствором и уложены в большую сумку, ручка которой также была пропитана красящим веществом. Как заявлял в суде Игорь Сечин, он передал сумку с деньгами в офисе нефтяной компании лично в руки Улюкаеву 14 ноября 2016 года.

1 июня сообщалось, что осужденный министр выплатил государству штраф в 130 миллионов рублей, назначенный ему приговором. В связи с этим его защита намерена обратиться в суд с ходатайством о снятии ареста с имущества Улюкаева.

Его самого уже этапировали в колонию строгого режима, где он проведет восемь лет. Где именно чиновник отбывает наказание, достоверно неизвестно. Источники сообщили, что Улюкаев ехал на поезде четыре часа, из чего сделали заключение, что он недалеко от Москвы.

12 апреля коллегия Мосгорсуда приняла решение оставить без изменений тюремный срок для бывшего министра, исключив из приговора запрет занимать госдолжности.

Улюкаеву вынесли приговор 15 декабря 2017 года, его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший министр Улюкаев заплатил государству штраф за взятку
Бывший министр Улюкаев доехал до колонии
Улюкаева отправят в Сибирь
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 4 июня

«Я решил — сейчас убивать будут»

Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
19:15 4 июня

Путин отправил в отставку шестерых генералов МЧС и МВД

20:32 4 июня

Полковник Захарченко вызвался рассказать о пропаже изъятых у него денег

14:57 4 июня

Фальшивые гаишники собирали взятки с петербургских водителей

Силовые структуры00:03 2 июня

Бриллиант в законе

Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
18:52 4 июня

Украинцев без загранпаспорта перестали выпускать из России

12:4931 мая

ФСБ выложила видео о «богатствах» оружейных баронов

01:35Сегодня

В столице начат розыск убийцы двух москвичей

Силовые структуры00:0229 мая
Аслан Иритов

«Вы видите у меня кисти?»

Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
17:02 4 июня

«Волшебная соль» довела участника «Битвы экстрасенсов» до суда

12:5424 мая

Девочка выжила после массового расстрела в якутском селе

18:34 4 июня

Ласковый таксист обнял пассажирку ради iPhone

Россия
Деревня света
Они уехали ото всех и теперь живут в своем мире
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
«Газелькин» сделал заказ сотрудников-славян более приватным
В российском городе тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников
Cотни россиян на месяц останутся без домашней еды и горячей воды из-за ЧМ-2018
Названы самые грязные регионы России
Все материалы
Мир
Расстреляли — и хорошо
Коммунизм в действии: кровь, трупы и война в центре столицы
Число жертв извержения вулкана в Гватемале превысило 60
Билл Клинтон рассказал о своей ярости в отношении России
Иран начал готовиться к возобновлению ядерной программы
Германия попросила прощения у геев
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
Ким Чен Ын и Сергей ЛавровЖирный плюс
Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
Все материалы
Бывший СССР
Второе пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Украинца осудили в США за экспорт технологий в Россию
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Киев назвал аргумент в борьбе с «российской агрессией»
На Украине похвастались засухой в Крыму
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Украина закрыла часть Азовского моря
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
Имущество «Газпрома» арестовано из-за Украины
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
США продлили срок сделок с компанией Дерипаски
В списке богатейших россиян сменился лидер
«Роснефть» перевыполнила нормативы по продажам нефтепродуктов в России
Регионы забили тревогу из-за скачка цен на топливо
Все материалы
Силовые структуры
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Полковник Захарченко вызвался рассказать о пропаже изъятых у него денег
Судьба взятки Улюкаеву в два миллиона долларов оказалась неясна
Украинцев без загранпаспорта перестали выпускать из России
В столице начат розыск убийцы двух москвичей
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Существование Планеты Х подвергли сомнению
Новейший российский боевой лазер поместили в фургон
Apple представила новую iOS
В США у Су-57 нашли «козырь в рукаве»
Все материалы
Спорт
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Уильямс годами побеждала Шарапову. Но все равно боится?
Всему голова
Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
Результативный россиянин приблизил «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли
Медведева нашла в себе «косяк»
Самого титулованного тренера в истории «Барселоны» заподозрили в расизме
Пеле и Марадоне отказали в звании лучшего игрока в истории ЧМ
Шарапова получила соперницу после отказа Уильямс играть с ней
Все материалы
Культура
«Мне интересно все исключительно женское»
В его спектаклях полы моют кровью, а на людей пускают свирепых собак
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
«В центре всего — любовь»
Годар любит кошек, собак и кофе — и не заморачивается
Вооруженные вымогатели ворвались в дом к создателю Человека-паука
Обароченные дети
Война полуголых подростков, Иисус в аэропорту и мопс-осьминог в работах AES+F
Умер актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»
Актер и музыкант Тимур Миргалимов найден мертвым
Все материалы
Интернет и СМИ
Джоди ХьюсонтрутКруче Лоры Палмер
20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
Найден способ выявить смертельные болезни по курсору мыши
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
Бабченко обматерил предложивший ему деньги за интервью российский госканал
Приложения с популярной игрой для смартфона оказались опасными
Все материалы
Ценности
Бритоголовый шик
В России их считают нацистами. В Британии они иконы стиля
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Узбекская Пэрис Хилтон
Она стала популярнее отца и попала за решетку
Чернокожую женщину нарядили в купальник с обезьянами
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков
Канье Уэст за полчаса наторговал сувенирами на полмиллиона
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки
На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости
Туристы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс
Все материалы
Из жизни
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Турист оставил деньги у японского центра, вернулся и обнаружил еще больше
В Танзании в возрасте 21 года умерли популярные сиамские близнецы
Спасатели потребовали миллион за поимку знаменитого таксиста-убийцы
Самая старая в мире кошка дожила до 30 лет
Все материалы
Самые популярные машины в 28 странах Европы
Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году
Интернет-мобили Яндекса
Репортаж: как Яндекс.Авто будет помогать при обгоне и развлекать в дороге пассажиров?
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Появились первые фотографии нового BMW X5
Китайцы разработали двухколесный автомобиль-мотоцикл
В Новосибирске вернули к жизни спорткупе Marussia
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы