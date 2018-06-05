Судьба взятки Улюкаеву в два миллиона долларов оказалась неясна

Замоскворецкий суд Москвы 29 июня решит судьбу двух миллионов долларов, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин передал бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву в качестве взятки. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль во вторник, 5 июня.

На заседании будут «решены вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств». Миллионы могут вернуть по принадлежности или обратить в доход государства. В данный момент они признаны вещественным доказательством.

В ходе судебного процесса над Улюкаевым генерал ФСБ Олег Феоктистов, который руководил спецоперацией в отношении министра, заявил, что эти деньги дал для оперативного эксперимента некий спонсор, чью фамилию свидетель не стал раскрывать.

Доллары были помечены спецраствором и уложены в большую сумку, ручка которой также была пропитана красящим веществом. Как заявлял в суде Игорь Сечин, он передал сумку с деньгами в офисе нефтяной компании лично в руки Улюкаеву 14 ноября 2016 года.

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1 июня сообщалось, что осужденный министр выплатил государству штраф в 130 миллионов рублей, назначенный ему приговором. В связи с этим его защита намерена обратиться в суд с ходатайством о снятии ареста с имущества Улюкаева.

Его самого уже этапировали в колонию строгого режима, где он проведет восемь лет. Где именно чиновник отбывает наказание, достоверно неизвестно. Источники сообщили, что Улюкаев ехал на поезде четыре часа, из чего сделали заключение, что он недалеко от Москвы.

12 апреля коллегия Мосгорсуда приняла решение оставить без изменений тюремный срок для бывшего министра, исключив из приговора запрет занимать госдолжности.

Улюкаеву вынесли приговор 15 декабря 2017 года, его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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