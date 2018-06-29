Улюкаеву в колонии предложат заняться булками и яйцами

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за взяточничество, еще не трудоустроен в Тверской колонии строгого режима, где отбывает восьмилетний срок наказания. Об этом в пятницу, 29 июня, его адвокат Лариса Каштанова сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Я ездила к нему, у него все хорошо, насколько это возможно в стенах колонии, он прошел карантин, сейчас у него адаптационный период, и пока он ни чем не занимается в колонии», — сказала она. По ее словам, бывший министр ни на что не жалуется и ни в чем не нуждается.

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Как сообщается на сайте регионального управления ФСИН, ИК №1 — исправительная колония строгого режима для мужчин, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы. Там имеется швейный цех, освоен выпуск полотенцесушителей из нержавеющей стали, работает своя хлебопекарня, а также развивается подсобное хозяйство, в частности птицеводство яичного направления.

29 июня Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову два миллиона долларов наличными, которые признаны вещдоком по делу Улюкаева.

Улюкаев начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области в начале июня.

Чиновника осудили в декабре 2017 года. Его признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, Улюкаев требовал от руководства «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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