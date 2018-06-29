Суд вернул генералу ФСБ два миллиона долларов по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову два миллиона долларов наличными, которые признаны вещдоком по делу Алексея Улюкаева. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает РИА Новости.

Эти деньги глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках оперативного эксперимента передал Улюкаеву, как установил суд, за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». «Суд постановил вернуть два миллиона долларов купюрами по 100 долларов Феоктистову», — огласила постановление судья Лариса Семенова.

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Заявление Феоктистова рассматривалось в закрытом от СМИ режиме. Генерал в отставке лично участвовал в заседании, бывший министр — по видеосвязи из тверской колонии. Постановление судья огласила публично, в это время пять судебных приставов загородили Феоктистова, чтоб телевизионщики и фотографы не снимали его.

По словам адвоката Улюкаева Ларисы Каштановой, защита выступала против возврата денег Феоктистову, поскольку, по ее мнению, генерал не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами. По словам адвоката, деньги принадлежат другому человеку, что подтверждают материалы дела. Защита Улюкаева намерена обжаловать решение суда.

9 июня стало известно, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области.

Улюкаева осудили в декабре 2017 года. Его признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, чиновник требовал от «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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