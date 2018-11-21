Сети АЗС заявили о готовности опустить цены на бензин до 30 рублей

Независимые сети АЗС (мелкие и средние компании, которые не были допущены до совещания с правительством, где обсуждалась заморозка цен на бензин), готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр. Об этом рассказал глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, сообщает НСН.

Он отметил, что независимые сети вынуждены отталкиваться от тех условий рынка, в которые их загнало правительство в рамках «кабинетных разговоров». «Независимый сектор на эти обсуждения приглашен не был. Получили убыток. Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр», — заявил Баженов.

Глава аналитического центра НТС пояснил, что все упирается в маржинальность: если бы цена составляла 30 рублей за литр, а сети получали бы три рубля с этой цены, то все было бы нормально — компании смогли бы покрывать свои издержки и развивать бизнес. Текущие же условия этому просто не способствуют, вследствие чего им приходится повышать цены.

Осенью в России вновь стала актуальна проблема повышения цен на бензин. Правительство было вынуждено поставить крупным нефтяным компаниям ультиматум, чтобы они увеличили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, а не на экспорт, что невыгодно для компаний. Нефтяники пытались погасить потерянную выгоду за счет российских автолюбителей, однако тогда правительство выступило с нерыночным требованием заморозить цены на локальных пиках цен на нефть.

В итоге выиграли только крупные компании, для которых продажа бензина на внутреннем рынке в условиях упавших нефтяных цен стала только выгоднее, при этом крупные компании отказываются или сокращают объемы продажи бензинов для независимых сетей, что приводит к локальным дефицитам топлива. Пересматривать соглашение с нефтяниками российские власти пока не готовы, вице-премьер Дмитрий Козак утверждает, что падение цен на нефть пока недостаточное для того, чтобы стоимость бензина снизилась.

В последний раз бензин марки АИ-95 стоил в районе 30 рублей за литр в декабре 2012 года, АИ-92 — в июне 2014-го.

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