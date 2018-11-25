Россиян предупредили о риске подорожания бензина

В 2019 году в России могут подняться цены на бензин. Такое заявление в эфире телеканала Россия-1 сделал глава Счетной Палаты Алексей Кудрин.

Он уточнил, что это может стать следствием повышения акцизов. «Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Новое повышение, конечно, создает новые риски», — прокомментировал он.

После резких скачков цен на бензин правительство в ноябре договорилось с топливными компаниями о заморозке цен на бензин на внутреннем рынке до марта 2019 года. До января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке не должна превышать 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля.

В середине ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в оптовом и мелкооптовом сегментах топливного рынка наблюдаются перебои с топливом. Независимые компании, которые не участвовали в совещании с правительством, отмечают, что крупные нефтяные компании резко изменили условия продажи бензина на внутреннем рынке, перераспределяя мощности в пользу собственных сетей АЗС, что провоцирует локальные дефициты топлива.

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