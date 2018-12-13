Российские нефтяники заработали триллионы на фоне бензинового кризиса

Российские нефтяные компании смогли заработать дополнительные два триллиона рублей благодаря росту цен на бензин, который был вызван договором о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак, чьи слова приводит ТАСС.

Он также похвалился, что благодаря соглашениям с ОПЕК бюджет получил дополнительные пять триллионов рублей. «За два с половиной года бюджет Российской Федерации получил дополнительно пять триллионов рублей, а нефтяные компании получили дополнительно около двух триллионов рублей. Это позволило стабилизировать ситуацию, в том числе и с нашим бюджетом, и частично дало рост экономике», — заявил министр.

Однако глава Минэнерго ни слова не сказал о том, что во многом благодаря соглашению, которое толкнуло нефтяные цены вверх, в России начали расти цены на бензин, из-за чего правительству уже дважды пришлось заключать с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке.

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Соглашение с ОПЕК, в котором Россия принимала и продолжает принимать активное участие, привело к тому, что продавать нефть и топливо на внутреннем рынке стало невыгодно, что привело к росту цен на бензин и топливо в России. Первый виток начался в мае 2018 года, второй — в конце августа и закончился только в ноябре. При этом во второй раз власти зафиксировали цены на бензин на пиковых значениях при высокой цене на нефть, а механизма на случай резкого снижения цен на нефть не продумали.

В итоге за полтора месяца цены упали с уровня 85 долларов за баррель в начале октября до 59 долларов в конце ноября. На момент соглашения власти и нефтяников баррель нефти стоил 71 доллар. Фиксация бензиновых цен на пиковых значениях цен на нефть сделала продажи топлива для нефтяников на российском рынке выгоднее, чем за рубежом.

Связь между ростом цен на бензин и на нефть признал даже премьер-министр России Дмитрий Медведев, который прямо сказал, что нефтяники обиделись и решили покрыть свои проблемы за счет простых россиян.

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