ОПЕК продавила Россию еще сильнее

Россия сократит добычу нефти не на 200 тысяч баррелей в сутки, а на 230 тысяч. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

При этом источник агентства в российском Министерстве энергетики утверждает, что Россия сократит добычу нефти на те же 200 тысяч баррелей, о которых говорилось ранее. В то же время министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил агентству, что российский министр энергетики Александр Новак продемонстрировал способность найти решение проблемы «в наиболее сложной ситуации». Что именно сделал Новак, саудовский министр не уточнил.

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Вероятно, аль-Фалех намекал на то, что российский министр поспособствовал разрешению противоречий между Саудовской Аравией и Ираном. Тегеран напрочь отказывался сокращать добычу нефти в условиях санкций США, власти Исламской Республики отказывались идти даже на символическое снижение добычи. Источники отмечали, что Новак лично провел двусторонние переговоры с представителями Эр-Рияда и Тегерана, что позволило сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Саммит ОПЕК вместе со странами-партнерами вне картеля три дня вел сложнейшие переговоры о сокращении добычи нефти. Долгое время Россия отказывалась идти на компромисс и снижать добычу нефти более чем на 150 тысяч баррелей в сутки, однако в дальнейшем Москва изменила свою позицию. Всего же, согласно соглашению, участники сделки уберут с рынка 1,2 миллиона баррелей в сутки, 800 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК, а 400 — на страны вне организации.

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