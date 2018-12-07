Россия договорилась с ОПЕК

Участники соглашения ОПЕК+ договорились о снижении уровня добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

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Около 800 тысяч баррелей в сутки из этого объема придется на страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), остальное — на государства, не входящие в организацию.

При этом участники соглашения сделают исключение для Ирана. Ранее страна, попавшая под санкции США, была главным препятствием для продления сделки, и не соглашалась сокращать добычу.

Отмечается, что Россия согласилась сократить добычу на 200 тысяч баррелей в день. Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что Москва не готова к сокращению больше, чем на 150 тысяч баррелей, из-за сложных погодных условий.

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