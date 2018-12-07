ОПЕК продавила Россию

Россия решила пойти на уступки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Москва согласилась увеличить сокращаемые объемы добычи в рамках соглашения со странами картеля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском Минэнерго.

Изначально министр энергетики России настаивал, что в зимний период Россия не может сократить добычу более чем на 150 тысяч баррелей в сутки чисто технически. Теперь же Россия высказала готовность сократить производство на 200 тысяч баррелей, однако это все равно далеко от 300 тысяч баррелей, на которых настаивали страны ОПЕК.

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Более того, министр энергетики Александр Новак ранее в пятницу, 7 декабря, утверждал, что уже выразил ОПЕК позицию Москвы касательно соглашения по сокращению добычи. А единственное послабление, на которое изначально была готова Россия, — сократить на 150 тысяч баррелей в день добычу на первые три месяца, а в дальнейшем пересмотреть эту оценку.

Саммит ОПЕК проходит уже третий день, стороны продолжают тяжелейшие переговоры. Изначально ОПЕК планировала сократить добычу в общей сложности на 1,3 миллиона баррелей в день, однако позиция Москвы и Тегерана внесла коррективы в эти планы, теперь картель надеется сократить добычу хотя бы на миллион баррелей в день.

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