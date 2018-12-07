Россия отказалась идти на уступки ОПЕК

Россия не готова сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ больше, чем на 150 тысяч баррелей в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, министр энергетики Александр Новак уже выразил позицию Москвы руководству ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и мониторинговому комитету ОПЕК+, отвечающему за соблюдение условий соглашения. Главный аргумент российской стороны сводится к тому, что в зимний период сильнее сократить добычу будет сложно.

При этом Россия готова обсуждать другие условия в дальнейшем — сокращение на 150 тысяч баррелей в день будет действовать только первые три месяца 2019 года.

Ранее участники соглашения ОПЕК+ (все члены ОПЕК и 11 независимых стран) настаивали на том, что Москва должна сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, а общий объем сокращения должен составить миллион баррелей в сутки.

6-7 декабря в Вене проходит встреча участников соглашения ОПЕК+. На 7 декабря запланировано заседание с участием профильных министров всех стран.

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