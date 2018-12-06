ОПЕК и Россия договорились под давлением США

Участники сделки ОПЕК+ договорились о ее продлении на 2019 год. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на одного из участников переговоров.

Точные параметры соглашения пока не установлены — неизвестно, на сколько баррелей будет сокращена добыча.

В соглашении участвуют все члены ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти) и 11 сторонних производителей топлива, в том числе Россия. Ранее стороны высказывали опасения относительно того, что им удастся прийти к согласию. Саудовская Аравия настаивала на суммарном сокращении добычи на миллион баррелей в день. Это означало, что России надо сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день. Москва заявляла, что согласна только на 140-150 тысяч. Также исключений для себя требовал Иран, вновь попавший под санкции США.

5 декабря зарубежные СМИ со ссылкой на участников нефтяного рынка писали о растущем влиянии президента США Дональда Трампа на ОПЕК и ее решения. Глава Белого дома не раз говорил, что его страна, как и весь мир, заинтересована в дешевой нефти, а значит, добыча должна быть увеличена.

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