Россия отреагировала на заявление Трампа про ОПЕК

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ при принятии решения о возможном сокращении добычи нефти не ориентируются на твиты президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 6 декабря, передает РБК со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака.

Так он прокомментировал пост Трампа о том, что мир не нуждается в росте цен на нефть, а потому ОПЕК не следует сокращать добычу. «Мы в своих рассуждениях опираемся не на твиты, а на реальную оценку рынка, на объективные показатели отрасли», — заявил министр.

По его словам, даже если ОПЕК+ примет решение о снижении объемов добычи нефти, России это не удастся быстро сделать из-за холодной зимы. «Это наши геологические и климатические условия, особенности нашей нефтедобычи», — объяснил Новак.

5 ноября сообщалось, что ОПЕК добивается от России снижения добычи нефти минимум на 300 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

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