Сделку России и ОПЕК оценили

Соглашение ОПЕК+, в котором участвует Россия, оказывает решающее влияние на формирование мировых цен на нефть и способно поддерживать их на приемлемом для стран-экспортеров уровне, следует из доклада рейтингового агентства Fitch, выдержки из которого приводит Reuters.

По оценкам Fitch, контроль за уровнем добычи нефти посредством договоренностей между странами-экспортерами способен поддержать цены на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель в среднесрочной перспективе. В долгосрочной цена не поднимется выше 57,5 доллара.

Материалы по теме Катар выходит из ОПЕК Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине

65 долларов за баррель нефти марки Brent авторы обзора считают наиболее вероятной средней ценой в 2019 году. Цены едва ли поднимутся выше, поскольку предложение на мировом рынке будет достаточным.

Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились о продлении соглашения ОПЕК+ между странами-членами ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и 11 независимыми производителями о сокращении уровня добычи. При этом Москва готова сокращать добычу не более чем на 140 тысяч баррелей в сутки, в то время как остальные участники настаивают минимум на 300 тысячах.

Действие нынешнего соглашения истекает в конце 2018 года. Детали нового будут обсуждаться на встрече ОПЕК 6-7 декабря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



