Сделку России и ОПЕК оценили

Соглашение ОПЕК+, в котором участвует Россия, оказывает решающее влияние на формирование мировых цен на нефть и способно поддерживать их на приемлемом для стран-экспортеров уровне, следует из доклада рейтингового агентства Fitch, выдержки из которого приводит Reuters.
По оценкам Fitch, контроль за уровнем добычи нефти посредством договоренностей между странами-экспортерами способен поддержать цены на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель в среднесрочной перспективе. В долгосрочной цена не поднимется выше 57,5 доллара.
65 долларов за баррель нефти марки Brent авторы обзора считают наиболее вероятной средней ценой в 2019 году. Цены едва ли поднимутся выше, поскольку предложение на мировом рынке будет достаточным.
Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились о продлении соглашения ОПЕК+ между странами-членами ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и 11 независимыми производителями о сокращении уровня добычи. При этом Москва готова сокращать добычу не более чем на 140 тысяч баррелей в сутки, в то время как остальные участники настаивают минимум на 300 тысячах.
Действие нынешнего соглашения истекает в конце 2018 года. Детали нового будут обсуждаться на встрече ОПЕК 6-7 декабря.