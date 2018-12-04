Россия пошла против ОПЕК

Россия пошла против большинства стран ОПЕК, с которыми представители Москвы ведут переговоры об очередном сокращении объемов добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК и российской делегации.

В преддверии саммита организации Россия стоит на своем и не намерена сокращать добычу на 250-300 тысяч баррелей в сутки, как того требуют представители ОПЕК. Российская сторона настаивает, что больше чем на 140 тысяч баррелей в сутки добычу сокращать не будет.

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Суть последней идеи внутри ОПЕК сводилась к тому, что каждый член картеля и страны, присоединившиеся к соглашению, берут на себя обязательства сократить добычу на 3-3,5 процента от пиковых значений в октябре 2018 года. В общей сложности картель планировал таким образом убрать 1,3 миллиона баррелей в сутки. Эти меры, по прогнозам ОПЕК, поспособствовали бы укреплению нефтяных цен.

Однако источники настаивают, что дискуссия проходит очень нервно именно из-за позиции Москвы. Власти России стоят на своем и не идут на уступки, хотя именно от российского решения зависит судьба всей сделки, отмечают источники агентства. «Саудиты работают над соглашением по сокращению, но если Россия откажется сокращать, мы (ОПЕК) тоже не сократим», — говорит один из источников.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Россия достигли договоренности о сокращении нефтедобычи. Однако стороны не раскрывали параметры сделки. Очередная встреча ОПЕК состоится в Вене в четверг, 6 декабря, она пройдет на фоне выхода Катара из картеля и мирового лидерства США в плане добычи нефти.

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