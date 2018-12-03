Катар объявил о выходе из ОПЕК

Катар объявил о выходе из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра энергетики страны Саада аль-Кааби.

По словам чиновника, решение принято после анализа возможностей укрепления позиций Катара на мировом рынке и представляет собой «технический и стратегический шаг».

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«Катар стремится сосредоточить усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с нынешних 77 до 110 миллионов тонн в ближайшие годы», — сказал аль-Кааби.

Решение озвучено в преддверии встречи стран ОПЕК, которая запланирована на 6 декабря.

1 декабря стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить срок соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). После этого цена барреля нефти марки Brent выросла на пять процентов — до 62,5 доллара.

После заявления аль-Кааби цена на топливо снова пошла вниз. На момент публикации она составила 62,09 доллара за баррель.

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