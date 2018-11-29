России удалось взвинтить мировые цены на нефть

Действия России помогли нефтяным ценам перейти к резкому росту и отыграть рекордные падения, которые произошли в ходе торгов в четверг, 29 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20:06 мск баррель нефти североморского бенчмарка Brent стоил на Лондонской бирже ICE Futures 59,84 доллара, рост составил 1,8 процента. К этому времени баррель североамериканской марки WTI торговался по цене 51,74 доллара, укрепившись на 2,84 процента. На пике американский бенчмарк доходил до отметки в 52 доллара за баррель, а европейский — до 60,11 доллара.
Поводом для резкого роста нефтяных котировок послужила информация агентства Reuters, сообщившего со ссылкой на источники о переговорах России со странами ОПЕК о новом соглашении о сокращении добычи нефти. По данным агентства, представители России ведут переговоры с коллегами из Саудовской Аравии, однако пока не могут договориться о сроках и уровне сокращения.
Агентство отметило, что представители российского Минэнерго встречались с коллегами из Саудовской Аравии во вторник, обсуждая возможные параметры сокращения. «Идея встречи сводилась к тому, что России необходимо сокращение. Главный вопрос — насколько быстро и насколько сильно», — заявил источник. Собеседник агентства также отметил, что сокращение не получится мгновенным, ограничения придется вводить постепенно.
Мировые цены на нефть в четверг умудрились пробить уровни 2017 года — нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, WTI на минимуме стоила 49,46 доллара. Падение цен было вызвано переизбытком производства, наращиванием запасов и, как следствие, превышением предложения над спросом.