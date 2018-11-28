Путин назвал оптимальную цену на нефть

Цена нефти в 60 долларов за баррель приемлема для России, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует «Интерфакс».

«На мой взгляд, в районе 60 долларов — вполне приемлема. Цена сейчас сбалансированная и справедливая», — отметил глава государства.

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По его словам, соглашение ОПЕК+ (о сокращении добычи) стало первым в истории случаем, когда 24 странам-производителям нефти удалось договориться о совместных усилиях по координации рынка и до конца соблюдать договоренности.

«У нас не было, и в дальнейшем у России не будет, цели подорвать чей-то бизнес. Нужно было сбалансировать рынок и приподнять цену до того уровня, когда сама отрасль станет жизнеспособной и в нее вернутся инвестиции», — подытожил Путин.

В конце ноября цены на нефть марки Brent резко опустились ниже 60 долларов за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил, что это стало результатом его телефонных переговоров с властями Саудовской Аравии.

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