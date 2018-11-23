Цена на нефть пробила психологическую отметку

Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов, свидетельствуют данные торгов на британской бирже ICE. В последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре 2017 года.

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На момент публикации фьючерс с поставкой в январе стоил 59,46 доллара. Падение за день составило 5,3 процента.

Баррель американского сорта WTI также подешевел за день на 5,9 процента — до 50,88 доллара.

Ранее 23 ноября цена марки Brent опускалась до наименьшего уровня с начала 2018 года — 61,64 доллара за баррель.

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