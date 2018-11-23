Российским нефтяникам предсказали проблемы из-за США

Российские нефтяные компании в ближайшем будущем могут столкнуться с ожесточенной конкуренцией со стороны добытчиков из США, пишет Bloomberg. Этому поспособствует развитие новых технологий, которые сделают добычу сланцевой нефти гораздо дешевле.

Издание провело исследование и выяснило, что себестоимость добычи барреля американской сланцевой нефти, которая еще недавно равнялась 45 долларам, уже в следующем году может опуститься до такого уровня, что производителей устроит рыночная цена в 30 долларов (сейчас она колеблется в районе 54 долларов за баррель американской марки WTI).

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Также отмечается, что у американских нефтяников (в основном это три компании: Chevron, ConocoPhillips и Phillips 66) накопилось 114 тысяч пробуренных, но не используемых скважин на территории Техаса и Нью-Мексико. До сих пор они простаивали из-за нерентабельности добычи, но теперь могут заработать из-за того, что издержки производства заметно снизятся.

Развитие сланцевой отрасли ударит по традиционным игрокам рынка, прежде всего из ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и России, пишут авторы. 6 декабря они будут обсуждать будущее соглашения о снижении добычи. Участники этого соглашения окажутся перед дилеммой: сократить добычу, чтобы поднять цены, но уступить долю рынка конкурентам из США или оставить добычу на нынешнем уровне, но недосчитаться важных для своих бюджетов денег из-за низких цен.

Американские нефтяники предвкушают быструю прибыль, отмечает агентство. Их главная нынешняя проблема — необходимость транспортировать добытое топливо к нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и танкерам на берегу Мексиканского залива. Существующих мощностей будет недостаточно, если добыча увеличится. В ближайшие два года компании собираются открыть семь новых трубопроводов.

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