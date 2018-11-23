Цены на нефть рекордно рухнули

Цена барреля нефти марки Brent опустилась до 61,64 доллара, что является самым низким показателем с начала 2018 года, свидетельствуют данные торгов на британской бирже ICE.

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За 61,64 доллара утром 23 ноября можно было купить фьючерс на баррель нефти Brent с поставкой в январе 2019 года. На момент публикации он подорожал до 61,83 доллара.

Годовой минимум также обновила цена барреля американского сорта WTI. Утром 23 ноября он стоил 52,95 доллара, на момент публикации — 53,21 доллара.

Нефть марки WTI традиционно дешевле, чем Brent. Это связано с тем, что ее котировки устанавливаются на хабе в городе Кушинге штата Оклахома и не включают затраты на транспортировку.

За последние две недели цена на нефть упала более чем на десять долларов. Последние результаты торгов аналитики связывают с выходом статистических данных Минэнерго США, из которых следует, что запасы топлива в стране увеличились на 4,85 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 3,45 миллиона.

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