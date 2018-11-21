Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях для российской экономики в случае обвала мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель. Регулятор раскрыл три макропрогноза на ближайшие пару лет, сообщает РБК.

Базовый сценарий включает в себя падение нефтяных цен до уровня 55 долларов за баррель, что отразится на денежно-кредитной политике регулятора, а инфляция по итогам 2019 года окажется в диапазоне от 5 до 5,5 процента и вернется к целевому показателю в 4 процента к 2020 году. Рост цен Набиуллина объясняет повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и падением рубля. Рост экономики в этой ситуации снова не дотянет до среднемировых и составит всего 1,1-1,9 процента ВВП.

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Оптимистичный прогноз предполагает цены на нефть на уровне 75 долларов за баррель. «При этом сценарии наш прогноз по росту цен незначительно отличается от базового сценария, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти», — рассказала глава ЦБ. Инфляция будет на уровне базового сценария, а вот рост экономики ускорится до 1,5-2 процента в год.

Негативный сценарий включает в себя обвал мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель, усиление санкционного давления на Россию, а также значительный отток капитала. В этом случае в 2019 году ВВП может уйти в минус, восстановившись только к 2020-му. «Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики», — отметила Набиуллина, признав, что этот прогноз в ЦБ не считают основным, но тем не менее допускают, что он может быть реализован.

В ходе заседания Госдумы в среду, 21 ноября, Набиуллина вновь заговорила о структурных реформах, которые необходимы России для того, чтобы снова снизить зависимость от нефтегазовых доходов. Мировые цены на нефть за последние две недели опустились почти на 10 долларов, рынок опасается повторения ситуации осени 2014 года, когда мировые цены на нефть обвалились более чем в два раза за пару месяцев.