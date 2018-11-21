Обвал цен на нефть вынудил власти заговорить о реформах

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посетовала на то, что в неблагоприятных внешних условиях России следует провести экономические реформы. С таким заявлением глава ЦБ выступила в ходе заседания Государственной Думы, сообщает «Интерфакс».

«Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях, при высокой неопределенности», — сказала Набиуллина, отметив, что ее полномочий недостаточно, чтобы компенсировать внутренние структурные ограничения.

Материалы по теме «Жажда обогащения сделала свое дело» Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке

Под неблагоприятными внешними условиями имеются в виду обвал мировых цен на нефть, снижение показателей развивающихся рынков, а также торговые войны и новые санкции. Набиуллина уверена, что введение плавающего валютного курса значительно усилило позиции России и снизило зависимость экономики от колебаний нефтяных цен.

«Хотя нефть все еще существенный фактор риска, за которым мы пристально следим, но все же и наши расчеты это показывают, что сейчас российская экономика стала гораздо менее чувствительна к колебаниям нефтяной конъюнктуры», — отметила глава ЦБ.

Тезис о необходимости структурных реформ» был крайне популярен у российского истеблишмента в ходе обвала мировых цен на нефть в 2014 году. Тогда практически все члены правительства утверждали, что России следует провести «структурные реформы», среди которых, в частности, называлась приватизация госсобственности, либерализация налогового и административного режимов и многое другое. Однако с ростом цен на нефть все дискуссии о проведении реформ затихли.

Мировые цены на нефть за последние две недели опустились почти на 10 долларов, трейдеры опасаются повторения ситуации конца 2014 года, когда цены за несколько месяцев рухнули более чем в два раза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!