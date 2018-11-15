В ЦБ назвали главные угрозы для российской экономики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала главные источники волатильности для российской экономики, передает ТАСС.

По ее словам, новые риски постоянно появляются, и нужно все время держать руку на пульсе. «В настоящий момент я бы отметила два таких важных риска, два источника волатильности. Первый — это колебание цен на сырьевые товары, для России и Казахстана это, прежде всего, нефть и газ», — сообщила она.

Вторыми внешним источником волатильности являются «изменения в потоках капитала на рынки, связанные, прежде всего, с нормализацией денежно-кредитной политики в развитых странах, а также с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, количество которых в мире в последнее время резко возросло».

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По словам Набиуллиной, в случае шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации необходимы дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности, в том числе приостановка валютных операций в рамках правила.

Она уточнила, что в России есть целый набор подобных инструментов: автоматически включающиеся валютные свопы, аукционные инструменты предоставления валютного финансирования нашим банкам, временные регулятивные послабления для банков. «Все это дает время и необходимые ресурсы для адаптации финансовой системы. Кстати, после ведения нового бюджетного правила таким инструментом в России стала приостановка валютных операций в рамках правила», — рассказала Набиуллина.

Ранее в ноябре аналитики Райффайзенбанка выступили с прогнозом, что к концу 2018 года курс доллара может превысить психологическую отметку в 70 рублей даже при нефти по 70 долларов за баррель и прекращении закупок валюты Минфином.

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