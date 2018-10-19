Центробанк высказался об угрозе изоляции России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не опасается финансовой изоляции России в условиях санкционного давления. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Я такой угрозы сейчас не вижу», — сказала она, отвечая на вопрос о перспективах изоляции России в условиях санкций.

Набиуллина заметила, что любые технологии, включая финансовые, носят глобальный характер, и пока она здесь не видит никаких ограничений. По ее словам, российский финансовый сектор «где-то на передовых позициях по многим финансовым технологиям».

Ранее глава ЦБ сообщала, что допускает возможность, что в рамках нового пакета санкций власти США запретят российским банкам пользоваться долларами. По ее словам, ЦБ совместно с крупнейшими банками уже продумал ответные меры, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками.

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