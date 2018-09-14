Банк России пообещал защитить доллары россиян

В Центробанке (ЦБ) не исключают, что в рамках нового пакета санкций власти США фактически запретят российским банкам пользоваться долларами. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РБК.

При этом она заверила, что о принудительной конвертации долларовых вкладов в другую валюту речи не идет. ЦБ совместно с крупнейшими банками уже продумал ответные меры, которые позволят выполнить обязательства перед вкладчиками.

«Никаких угроз для валютных вкладов не видим и никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматриваем, у нас даже мысли нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», — заверила Набиуллина.

По данным ЦБ, за первое полугодие долларовые вклады физлиц сократились с 92,8 до 87,4 миллиарда долларов. Общий объем валютных средств, размещенных в банках за этот период, сократился с 258 до 248,5 миллиарда долларов.

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