Трамп поблагодарил себя за дешевеющую нефть

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за снижение цен на нефть. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (спасибо президенту Т)», — написал он, имея в виду себя. Также он отметил, что в стране снижается уровень инфляции.

По данным Investing.com, в воскресенье, 25 ноября, стоимость барреля нефти марки Brent составила 59 долларов (для сравнения, 23 ноября этот показатель был ниже 61 доллара).

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В одном из своих недавних твитов Трамп обрадовался мировому падению цен на нефть. «Мировые цены на нефть обвалились. Отлично! Это все равно что налоговые льготы для США и всего мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, которые еще недавно были 82 долларами. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте еще ниже!» — написал он.

Снижение цен на нефть наблюдается на протяжении нескольких недель. Эксперты связывают это с неопределенностью вокруг соглашения ОПЕК по сокращению уровня добычи, санкциями США в отношении Ирана, а также наращиванию нефтедобычи в США.

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