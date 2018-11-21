Трамп обрадовался обвалу цен на нефть

Президент США Дональд Трамп обрадовался падению мировых цен на нефть, о чем написал в своем Twitter.

«Мировые цены на нефть обвалились. Отлично! Это все равно что налоговые льготы для США и всего мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, которые еще недавно были 82 долларами (речь про стоимость барреля нефти — прим. «Ленты.ру»). Спасибо Саудовской Аравии, но давайте еще ниже!» — написал американский лидер.

Стоимость нефти в последние две недели упала почти на 10 долларов. Рынок опасается повторения ситуации 2014 года, когда цены опустились более, чем в два раза, спровоцировав отток капитала из развивающихся рынков, включая Россию.

Нынешнее падение мировых цен связывают с неопределенностью вокруг соглашения ОПЕК по сокращению уровня добычи, санкциями США в отношении Ирана, а также наращиванию нефтедобычи в США. Американские нефтяники уже несколько раз превосходили по объемам добычи нефти Россию, что значительно влияет на спрос на мировых рынках — переизбыток товара сбивает цены.

Российские власти уже начали готовиться к новому витку снижения мировых цен. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в среду, 21 ноября, раскрыла три сценария для российской экономики в ближайшие два года.

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